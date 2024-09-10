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УАФ оштрафовала Карпаты и ЛНЗ на 10 тысяч гривен за задержку начала матчей УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

У обоих клубов это повторные такие нарушения

УАФ оштрафовала Карпаты и ЛНЗ на 10 тысяч гривен за задержку начала матчей УПЛ

УАФ

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КДК УАФ принял решение оштрафовать два клуба УПЛ за нарушение регламента, а именно – за задержку начала матчей.

Так, за задержку начала матча 5-го тура с "Ворсклой" на 10 000 гривен были оштрафованы "Карпаты" (за повторную задержку начала матча).

За такое же нарушение в матче 5-го тура с "Динамо" также на 10 000 гривен был оштрафован ЛНЗ (у черкасского клуба это также повторное такое нарушение).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 22:13
Бревноленко чемпион по обрезкам. Полет нормальный, основная задача убрать Сирожу.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 22:13
Бревноленко чемпион по обрезкам. Полет нормальный, основная задача убрать Сирожу.
Ответить
0
0

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