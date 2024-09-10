УАФ оштрафовала Карпаты и ЛНЗ на 10 тысяч гривен за задержку начала матчей УПЛ

КДК УАФ принял решение оштрафовать два клуба УПЛ за нарушение регламента, а именно – за задержку начала матчей.

Так, за задержку начала матча 5-го тура с "Ворсклой" на 10 000 гривен были оштрафованы "Карпаты" (за повторную задержку начала матча).

За такое же нарушение в матче 5-го тура с "Динамо" также на 10 000 гривен был оштрафован ЛНЗ (у черкасского клуба это также повторное такое нарушение).