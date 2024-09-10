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УАФ оштрафовала Карпаты и ЛНЗ на 10 тысяч гривен за задержку начала матчей УПЛ
У обоих клубов это повторные такие нарушения
УАФ
КДК УАФ принял решение оштрафовать два клуба
Так, за задержку начала матча 5-го тура с "Ворсклой" на 10 000 гривен были оштрафованы "Карпаты" (за повторную задержку начала матча).
За такое же нарушение в матче 5-го тура с "Динамо" также на 10 000 гривен был оштрафован ЛНЗ (у черкасского клуба это также повторное такое нарушение).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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storm_ua (Николаев)
10.09.2024 в 22:13
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