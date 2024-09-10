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Колос и ЛНЗ обменялись домашними матчами в текущем сезоне УПЛ
Матч 6-го тура состоится в Ковалевке
koloskovalivka.com
"Колос" и ЛНЗ договорились об обмене домашними матчами
Таким образом, матч 6-го тура ЛНЗ - "Колос" состоится 16 сентября в Ковалевке, а матч 21-го тура "Колос" - "ЛНЗ" пройдет в Черкассах.
Таким образом, официально в ближайшем туре в календаре УПЛ обозначен поединок "Колос" - "ЛНЗ", а во втором круге будет игра "ЛНЗ" - "Колос".
Календарь матчей юношеских команд остался без изменений.
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Источник:Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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