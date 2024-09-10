Колос и ЛНЗ обменялись домашними матчами в текущем сезоне УПЛ

"Колос" и ЛНЗ договорились об обмене домашними матчами УПЛ между собой в текущем сезоне.

Таким образом, матч 6-го тура ЛНЗ - "Колос" состоится 16 сентября в Ковалевке, а матч 21-го тура "Колос" - "ЛНЗ" пройдет в Черкассах.

Таким образом, официально в ближайшем туре в календаре УПЛ обозначен поединок "Колос" - "ЛНЗ", а во втором круге будет игра "ЛНЗ" - "Колос".

Календарь матчей юношеских команд остался без изменений.