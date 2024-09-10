Левый Берег попрощался с форвардом Алексеем Литовченко

28-летний форвард Алексей Литовченко покинул ряды " Левого Берега ", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт прекращен по обоюдному согласию сторон, игроку предоставлен статус свободного агента.

Алексей год назад пополнил состав киевской команды. За это время провел 32 матча в разных турнирах, отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами. А еще форвард вместе с "Левым Берегом" вышел в Премьер-лигу и успел дебютировать в УПЛ.