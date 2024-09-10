Премьер-лига
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Левый Берег попрощался с форвардом Алексеем Литовченко
Стороны прекратили сотрудничество
fclb.com.ua
28-летний форвард Алексей Литовченко покинул ряды "
Контракт прекращен по обоюдному согласию сторон, игроку предоставлен статус свободного агента.
Алексей год назад пополнил состав киевской команды. За это время провел 32 матча в разных турнирах, отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами. А еще форвард вместе с "Левым Берегом" вышел в Премьер-лигу и успел дебютировать в УПЛ.
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Источник:Телеграм Лівого Берега
Опубликовал: Михаил Черныш
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