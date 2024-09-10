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Левый Берег попрощался с форвардом Алексеем Литовченко

Премьер-лига
Обновлено

Стороны прекратили сотрудничество

Левый Берег попрощался с форвардом Алексеем Литовченко

fclb.com.ua

Новина українською

28-летний форвард Алексей Литовченко покинул ряды "Левого Берега", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт прекращен по обоюдному согласию сторон, игроку предоставлен статус свободного агента.

Алексей год назад пополнил состав киевской команды. За это время провел 32 матча в разных турнирах, отличился девятью голами и четырьмя результативными передачами. А еще форвард вместе с "Левым Берегом" вышел в Премьер-лигу и успел дебютировать в УПЛ.

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Источник:
Телеграм Лівого Берега
Опубликовал: Михаил Черныш
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