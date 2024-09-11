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Иващенко: Неприятно было слышать от руководства Оболони, что в истории Краснопира мы ни при чем
Экс-тренер "пивоваров" - о неуважении к своему штабу со стороны клуба
Оболонь
Бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о работе в столичном клубе, отметив неуважение к своему штабу в ситуации с форвардом Игорем Краснопиром.
Именно под руководством Иващенко в стане киевлян раскрылся Краснопир, которого этим летом продали в "Рух" за 750 тысяч евро.
"Если команда нуждается в забивном форварде, соответственно, это стоит денег. Я не думаю, что он должен зарабатывать столько, как незабивной нападающий. Хорошую вещь даром не купишь. Многие клубы берут готовых футболистов. Если же брать молодого - поверить в него, работать и ждать.
История с Игорем показала яркий пример глубинного скаутинга, когда нам удалось рассмотреть парня из чемпионата области. Мы в него поверили, взяли под свою ответственность, чтобы потом некоторые представители клуба рассказывали, что мы тут ни при чем. Нам это очень неприятно было слышать от нашего руководства. Это полное неуважение к нам.
Краснопир - это был риск, ведь больше шансов угадать, когда игрок себя показал в разных клубах, чем когда он прибывает из областной команды сразу в состав, который идет в УПЛ. Можешь с молодым угадать, а можешь - и нет.
В том чемпионате, когда за нас играл Краснопир, реализация была нашей ахиллесовой пятой. Вклад в результат делает каждый игрок, независимо от своей позиции. У каждого есть возможность проявить свои хорошие качества. Нападающий выигрывает пару матчей, а чемпионат выигрывает тебе оборона", - сказал Иващенко.
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