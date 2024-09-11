Иващенко: Неприятно было слышать от руководства Оболони, что в истории Краснопира мы ни при чем

Бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о работе в столичном клубе, отметив неуважение к своему штабу в ситуации с форвардом Игорем Краснопиром.

Именно под руководством Иващенко в стане киевлян раскрылся Краснопир, которого этим летом продали в "Рух" за 750 тысяч евро.

"Если команда нуждается в забивном форварде, соответственно, это стоит денег. Я не думаю, что он должен зарабатывать столько, как незабивной нападающий. Хорошую вещь даром не купишь. Многие клубы берут готовых футболистов. Если же брать молодого - поверить в него, работать и ждать.

История с Игорем показала яркий пример глубинного скаутинга, когда нам удалось рассмотреть парня из чемпионата области. Мы в него поверили, взяли под свою ответственность, чтобы потом некоторые представители клуба рассказывали, что мы тут ни при чем. Нам это очень неприятно было слышать от нашего руководства. Это полное неуважение к нам.