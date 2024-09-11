Хавбек Вереса: Верю, что украинский чемпионат может быть трамплином в топ-лиги мира

Грузинский полузащитник "Вереса" Георгий Куция рассказал, почему решил принять предложение ровенского клуба.

– Прежде чем ты к нам попал, были ли у тебя предложения из других стран, в том числе из Грузии?

– Да, перед тем, как я оказался в "Вересе", у меня были предложения как из Грузии, так и из трех латвийских команд. Также были варианты, где я мог просто зарабатывать деньги, но я, прежде всего, хотел играть в футбол, хотел развиваться, ведь я еще достаточно молодой и хочу сейчас не гнаться за деньгами, а показывать себя.

Я знаю свой уровень и хочу с каждым годом становиться все лучше. Верю, что украинский чемпионат может быть трамплином в топ-лиги мира.

– Какие футбольные качества ты хотел бы в себе улучшить?

– Хотел бы улучшить свою антропометрию. Мне хотелось бы быть немного больше, иметь больше мышц. Для этого я много работаю индивидуально, стараюсь набрать большую мышечную массу. Но в моей семье все достаточно худые, поэтому моя генетика усложняет мне задачу.

– Какую главную цель ты ставишь на этот год, находясь в "Вересе"?

– Конечно, я хочу забивать голы, но мне неважно, забью гол именно я или мой партнер по команде, на которого я отдам голевую передачу. Самое важное, чтобы выигрывала команда. Мы все хотим, чтобы "Верес" завершил чемпионат внутри турнирной таблицы, а в идеале – немного выше, – сказал Куция.