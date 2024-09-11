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Блавацкий рассудит матч Заря - Динамо и другие назначения 6-го тура УПЛ
На матче "Шахтер" - "Карпаты" будет работать Коваленко
Фото: fcminaj.com
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 6-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
6-й тур
13 сентября (пятница)
"Оболонь" - "Александрия" 18:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Каленов А.А. (Хмельницкий),
14 сентября (суббота)
"Ингулец" - "Черноморец" 13:00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Сумы),
"Заря" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков).
"Шахтер" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
15 сентября (воскресенье)
"Ворскла" - "Рух" 13:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
"Левый Берег" - "Кривбасс" 15:30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Полесье" - "Верес" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),
16 сентября (понедельник)
"ЛНЗ" - "Колос" 18:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов).
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