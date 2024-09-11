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Премьер-лига

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Блавацкий рассудит матч Заря - Динамо и другие назначения 6-го тура УПЛ

Премьер-лига

На матче "Шахтер" - "Карпаты" будет работать Коваленко

Блавацкий рассудит матч Заря - Динамо и другие назначения 6-го тура УПЛ

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 6-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

6-й тур

13 сентября (пятница)

"Оболонь" - "Александрия" 18:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Каленов А.А. (Хмельницкий),

14 сентября (суббота)

"Ингулец" - "Черноморец" 13:00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Сумы),

"Заря" - "Динамо" 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков).

"Шахтер" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

15 сентября (воскресенье)

"Ворскла" - "Рух" 13:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),

"Левый Берег" - "Кривбасс" 15:30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Полесье" - "Верес" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),

16 сентября (понедельник)

"ЛНЗ" - "Колос" 18:00. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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