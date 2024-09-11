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Вратарь Вереса дебютировал в составе сборной Молдовы

Премьер-лига

Андрей Кожухарь сыграл матч против Сан-Марино

Вратарь Вереса дебютировал в составе сборной Молдовы

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл дебютный поединок в составе национальной сборной Молдовы.

Он вышел в стартовом составе в товарищеском матче против Сан-Марино и отыграл все 90 минут. Молдавская команда победила со счетом 1:0, а Кожухарь сохранил свои ворота на замке.

Напомним, Кожухарь присоединился к "Вересу" этим летом. В чемпионате Украины вратарь уже успел сыграть за "красно-черных" 4 матча.

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Молдова Сан-Марино Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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