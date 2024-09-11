Иващенко: Я сказал Ризниченко: "Зачем выходили в УПЛ, если у нас проблемы"

Бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко поделился информацией касательно своего увольнения из киевского клуба.

- До меня доходила информация, в частности, о проблемах в ваших взаимоотношениях с гендиректором господином Ризниченко. Это правда?

- Президент клуба часто приводил в пример, что пиво "Оболонь" знают во многих странах, но футбольный клуб от него отстает. Фундамент у клуба есть, но его необходимо усовершенствовать до того уровня, который требует современный футбол.

Ты пытаешься делать свою работу качественно, а страдают футболисты. В истории клуба бывали квалифицированные тренеры с опытом, харизмой, но осуществить мечту президента повезло нашему штабу. Глядя в корень проблемы, она была не в тренерах, а в системном подходе.

- Что именно вы имеете в виду? Ведь "Оболонь" справедливо гордится наличием собственных стадиона, базы, тренировочных полей...

- Стадион есть, база есть, автобус, поля, но это минимум, в котором нуждается футбол для достижения высоких результатов. Я сказал Александру Ивановичу: "Если есть трудности, зачем мы выходили в УПЛ с теми проблемами?"

Клуб должен выстраивать вертикаль. Откуда черпать молодых? Как привлекать? Какие условия делать? Это базовые моменты. Чтобы родители понимали, что можно нам отдавать ребенка с питанием, проживанием, структурой. Вместо этого, ты работаешь и тебя ставят в рамки.

Это не моя прихоть. Такие условия диктует современный футбол. Если есть проблемы, тогда можно было переждать трудности в Первой лиге и не требовать от команды результата.

Как известно, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Давление - неотъемлемая часть большого спорта, но ощущалась нехватка коммуникации с гендиректором, даже когда мы прошли "Колос" в Кубке Украины.

- Когда начался конфликт?

- Первым звоночком для конфронтации в клубе стало снятие Федора Прохорова, с которым я хотел работать по U-19. Мы хотели построить клубную вертикаль, чтобы все команды играли по одной модели. Прошло время и начались претензии, что не было игры, а когда она появилась - не было результата.

Как главный тренер может отвечать за результат, когда без его ведома могут поменять одного тренера юношеского состава на другого? В таких обстоятельствах, говорить о взаимоуважении здесь не приходится

- Ранее вы рассказали, что Ризниченко проинформировал вас, что "Оболонь" в услугах Иващенко не нуждается. Разговор с президентом Александром Слободяном имел место?

- Да, я перезвонил президенту и он подтвердил, что решение принято.

- Футболисты могли своей игрой ускорить отставку?

- Не пойман - не вор, знаете ли.

- А как руководить раздевалкой в такой ситуации?

- Держать любое волнение при себе. Сохранять контроль над ситуацией.

- После объявления о вашем уходе в структуре "Оболони" остались работать ваши ассистенты - Александр Антоненко, Денис Шапочников, Николай Михайлов. Как вы к этому отнеслись?

- Можно сказать, что весь удар я взял на себя. Было очень приятно с ними работать. За это время мы проделали очень хорошую работу.

- В структуре "Оболони" вы провели 20 лет с паузами. На каких условиях разошлись?

- В подробности вдаваться не стану. У меня был контракт до конца сезона. Я озвучил клубу свою позицию и пришли к взаимному компромиссу, - сказал Иващенко.