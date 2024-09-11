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Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ

Премьер-лига

Аргентинец проработал в клубе пять месяцев

Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" прекратило сотрудничество с Дарио Друди, который занимал должность исполняющего обязанности спортивного директора.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, 37-летний аргентинский специалист проработал в Житомире ровно пять месяцев.

Напомним, "Полесье" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 4 матчах. В ближайшем туре подопечные Имада Ашура сыграют на своем поле против "Вереса". Игра состоится 15 сентября и начнется в 18:00.

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Полесье (Житомир) Дарио Друди
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 13:35
ох і клоуни в Житомирі...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 13:35
ох і клоуни в Житомирі...
Ответить
0
0

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