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Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ
Аргентинец проработал в клубе пять месяцев
Фото: ФК Полісся
"Полесье" прекратило сотрудничество с Дарио Друди, который занимал должность исполняющего обязанности спортивного директора.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Таким образом, 37-летний аргентинский специалист проработал в Житомире ровно пять месяцев.
Напомним, "Полесье" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 4 матчах. В ближайшем туре подопечные Имада Ашура сыграют на своем поле против "Вереса". Игра состоится 15 сентября и начнется в 18:00.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 13:35
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