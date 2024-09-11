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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур разделен на четыре дня

Стали известны даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го тура чемпионата Украины-2024/25.

8-й тур

27 сентября (пятница)

"Верес" - "Шахтер" 18:00

28 сентября (суббота)

"Кривбасс" - "Александрия" 13:00

"ЛНЗ" - "Черноморец" 15:30

"Карпаты" - "Полесье" 18:00

29 сентября (воскресенье)

"Оболонь" - "Ингулец" 13:00

"Рух" - "Колос" 15:30

"Левый Берег" - "Динамо" 18:00

30 сентября (понедельник)

"Заря" - "Ворскла" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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