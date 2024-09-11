Премьер-лига
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Стали известны даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ
Тур разделен на четыре дня
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го тура чемпионата Украины-2024/25.
8-й тур
27 сентября (пятница)
"Верес" - "Шахтер" 18:00
28 сентября (суббота)
"Кривбасс" - "Александрия" 13:00
"ЛНЗ" - "Черноморец" 15:30
"Карпаты" - "Полесье" 18:00
29 сентября (воскресенье)
"Оболонь" - "Ингулец" 13:00
"Рух" - "Колос" 15:30
"Левый Берег" - "Динамо" 18:00
30 сентября (понедельник)
"Заря" - "Ворскла" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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