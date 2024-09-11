Шахтер назвал лучшего игрока команды в августе

"Шахтер" обнародовал результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в августе.

Награда досталась Николаю Матвиенку. За центрального защитника отдали голоса 2 799 пользователей (39%). Совсем немного от победителя отстал бразильский полузащитник Педриньо (2 448 голосов).

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Далее в рейтинге идут нападающий Даниил Сикан (1 150) и голкипер Дмитрий Ризнык (679). Всего участие в голосовании приняли 7 076 болельщиков.

В августе Матвиенко сыграл в 3 матчах "Шахтера" в УПЛ (243 минуты), в каждом из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой. Защитник отметился 2 голами в поединке с "Ворсклой" (5:0).