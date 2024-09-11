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Оболонь представила новые комплекты формы на сезон. ФОТО

Премьер-лига

Три игровых и два вратарских

Оболонь представила новые комплекты формы на сезон. ФОТО

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" представила новые комплекты формы на сезон 2024/2025.

Техническим спонсором клуба остается компания Jako.

"Пивовары" представили сразу три комплекта формы - домашний в привычном зеленом цвете, а также выездной и третий комплект, которые выполнены в белых и черных цветах.

Также были презентованы два комплекта вратарской формы – в красном и синем цветах.

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