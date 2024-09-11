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Оболонь представила новые комплекты формы на сезон. ФОТО
Три игровых и два вратарских
instagram.com/fc_obolon_kyiv
"Оболонь" представила новые комплекты формы на сезон 2024/2025.
Техническим спонсором клуба остается компания Jako.
"Пивовары" представили сразу три комплекта формы - домашний в привычном зеленом цвете, а также выездной и третий комплект, которые выполнены в белых и черных цветах.
Также были презентованы два комплекта вратарской формы – в красном и синем цветах.
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