Поворознюк: Как это я дал заднюю? Считаю, что это компромисс

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал, почему он передумал снимать команду с чемпионата и принял предложение Лиги большинство матчей первого круга провести на выезде.

"Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему я должен отчитываться....

Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, то кто думал три года назад про бомбоубежища. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде", – сказал Поворознюк.