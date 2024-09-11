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Поворознюк: Как это я дал заднюю? Считаю, что это компромисс

Премьер-лига
Обновлено

Ингулец не будет сниматься с чемпионата

Поворознюк: Как это я дал заднюю? Считаю, что это компромисс

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему он передумал снимать команду с чемпионата и принял предложение Лиги большинство матчей первого круга провести на выезде.

"Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему я должен отчитываться....

Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, то кто думал три года назад про бомбоубежища. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде", – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата, если не позволят ближайший матч УПЛ провести на новом стадионе, который пока не имеет всех разрешений и сертификаций.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 21:49
Два "пачотних гражланіна" сайта ЮА-футбол : цей Хряк та котойоб леоненко....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 21:49
Два "пачотних гражланіна" сайта ЮА-футбол : цей Хряк та котойоб леоненко....
Ответить
0
0

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