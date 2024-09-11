Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк: Как это я дал заднюю? Считаю, что это компромисс
Ингулец не будет сниматься с чемпионата
instagram.com/fcinhulets
Президент "
"Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему я должен отчитываться....
Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, то кто думал три года назад про бомбоубежища. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде", – сказал Поворознюк.
Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата, если не позволят ближайший матч УПЛ провести на новом стадионе, который пока не имеет всех разрешений и сертификаций.
Популярное сейчас
- Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ
- Как кормили – так и выросло. Нынешняя стыдоба сборной Украины - следствие отсутствия ответственности за провал на Евро-2024
- Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Комментарии 1