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"Могу ему еще и еб***ник набить", - Поворознюк отказался извиняться перед журналистом, которого послал раньше

Премьер-лига
Обновлено

Президент Ингульца в своем репертуаре

"Могу ему еще и еб***ник набить", - Поворознюк отказался извиняться перед журналистом, которого послал раньше

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк все в том же хамском стиле заявил, что он не будет извиняться перед журналистом, которого оскорбил ранее.

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"Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня по жизни воспитывали так, что на тупой вопрос всегда будет тупой ответ.

Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить.

Такой я есть. Я – справедливый человек. Если он считает, что прав, то я не знаю, что тебе сказать", – сказал Поворознюк.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 23:08
А якщо не буде свідків, можу і в люк скинути. Така я людина
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Комментарии 4
Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 23:08
А якщо не буде свідків, можу і в люк скинути. Така я людина
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1
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
11.09.2024 в 23:04
Еталонна мразь, звісно
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
11.09.2024 в 22:46
Оце наша еліта. Феодал
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2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 22:25
Бидло Хряк навіть не розуміє, що у журналіста робота така, питати....
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3
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