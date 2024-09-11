"Могу ему еще и еб***ник набить", - Поворознюк отказался извиняться перед журналистом, которого послал раньше

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк все в том же хамском стиле заявил, что он не будет извиняться перед журналистом, которого оскорбил ранее.

"Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня по жизни воспитывали так, что на тупой вопрос всегда будет тупой ответ.

Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить.

Такой я есть. Я – справедливый человек. Если он считает, что прав, то я не знаю, что тебе сказать", – сказал Поворознюк.