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"Могу ему еще и еб***ник набить", - Поворознюк отказался извиняться перед журналистом, которого послал раньше
Президент Ингульца в своем репертуаре
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк все в том же хамском стиле заявил, что он не будет извиняться перед журналистом, которого оскорбил ранее.
"Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня по жизни воспитывали так, что на тупой вопрос всегда будет тупой ответ.
Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить.
Такой я есть. Я – справедливый человек. Если он считает, что прав, то я не знаю, что тебе сказать", – сказал Поворознюк.
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