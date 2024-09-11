Суркис: Бешикташ делал предложение по Шапаренко, но он отказался ехать в Турцию

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал, что "Бешикташ" интересовался Николаем Шапаренко, но хавбек отказался переезжать в Турцию.

"Я, как президент клуба, пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что кто-то из "Шахтера" сказал, что Судаков стоит 150 млн.

Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 млн стоит один, а 150 млн другой. Но я пошутил, возможно неуместно.

Да, у всех есть определенная цена. По Шапаренко могу сказать, что было предложение из "Бешикташа". Мне позвонил президент и спросил, готов ли я продать Шапаренко. Прежде всего, я спросил у Шапаренко и он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет.

Все, больше предложений по Шапаренко не было. Если он видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, то должен прогрессировать и разобраться", — сказал Суркис.