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Суркис: Бешикташ делал предложение по Шапаренко, но он отказался ехать в Турцию
Больше предложений по игроку не было
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Президент "
"Я, как президент клуба, пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что кто-то из "Шахтера" сказал, что Судаков стоит 150 млн.
Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 млн стоит один, а 150 млн другой. Но я пошутил, возможно неуместно.
Да, у всех есть определенная цена. По Шапаренко могу сказать, что было предложение из "Бешикташа". Мне позвонил президент и спросил, готов ли я продать Шапаренко. Прежде всего, я спросил у Шапаренко и он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет.
Все, больше предложений по Шапаренко не было. Если он видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, то должен прогрессировать и разобраться", — сказал Суркис.
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