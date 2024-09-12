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Вернидуб: Если хотим выходить на новый уровень, то нужно более качественную селекцию проводить

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Кривбасса – о взаимосвязи амбиций и кадров

Вернидуб: Если хотим выходить на новый уровень, то нужно более качественную селекцию проводить

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Юрий Вернидуб заявил, что команде нужно усиливаться для решения новых задач.

“Если мы хотим идти вперед и выходить на новый уровень, то нам нужно более качественную селекцию проводить. Мы продали Бескоровайного, а Романчук на его место присоединился к нам в последний момент уже тогда, когда мы вернулись из сборов в Словении. Поэтому не было другого выхода, как быстро его интегрировать в основной состав. Что касается еще одного новичка Конате, то ему пока тяжело во всех аспектах. Нужно время. Виливальд? Да, сожалею, что отдали его в аренду. Ведь если бы знал, что все так будет, то дал бы ему шанс и он рос у нас. Жду его развития и рассчитываю на него в будущем”.

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“Что касается Снурницына, то человек полгода не играл. Ему было очень тяжело: на сборах не выдерживал беговой работы, которую все выполняли более или менее спокойно. Он подошел ко мне, и спросил, вижу ли я его сейчас в составе. Я не мог гарантировать ему место в основе, потому и сказал как есть. Он решил все с клубом и ушел. Мы пожали друг другу руки и попрощались. За лето мы взяли двух хороших игроков. Это Романчук и Драмбаев. Я в них верю и надеюсь на их прогресс.

У нас действительно хороший коллектив. На сегодняшний день я не могу сказать, что я не доволен. Ребята продолжают прогрессировать. При больших нагрузках на сборах мы прошли этот этап без травм, и это подтверждение, что мы все делали правильно”, – считает наставник.

В воскресенье "Кривбасс" будет играть против "Левого Берега" в столице.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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