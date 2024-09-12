Риццоли – об 11-метровом ударе Динамо в ворота ЛНЗ: Арбитр сделал правильно, назначив пенальти

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал пенальти в ворота черкасского клуба.

“Игрок “Динамо” №76 пытается завладеть мячом, но его перехватывает все еще лежащий на земле игрок №55 [Шота Ноникашвили] и игрок №5 из ЛНЗ, который делает ему подножку, подлежащую наказанию штрафным ударом. Арбитр поступил правильно, назначив пенальти за фол игрока №5”.

Также Риццоли отметил, что не было оснований для назначения пенальти в ворота ЛНЗ в эпизоде ​​с борьбой Момо Франциса и Владислава Дубинчака.

"Нет фола со стороны обоих игроков, несмотря на присутствие контакта. Дальнейшее падение игрока "Динамо" не должно никого вводить в заблуждение, арбитр действовал правильно, позволив продолжить игру", – заявил эксперт.

Пенальти решило судьбу матча и обеспечило киевлян тремя очками.