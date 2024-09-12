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Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер

Премьер-лига

Источник назвал коуча, которого игрок хотел бы видеть

Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко рассказал, почему полузащитник "Колоса" Игорь Харатин был отстранен от тренировок с командой.

"Все уже наши инсайдеры рассказали о недоразумении внутри команды, о недоверии определенных футболистов к стилю, методам, футбольным взглядам главного тренера команды Александра Поздеева.

Рассказали о том, что Игорь Харатин стал зачинателем этого недовольства – собрал команду, говорил, что новый тренер нужен. Даже, по крайней мере, я так слышал, называл фамилию этого тренера, который нужен команде. И эта фамилия Желько Любеновича (тренер "Миная" - прим.).

Теперь, насколько я понимаю, пути "Колоса" и его наиболее статусного летнего новичка Игоря Харатина расходятся. Хотя у Харатина контракт действует. Насколько я слышал, разрывать его досрочно он не хочет. Но так же Поздеев не хочет видеть Харатина в команде", – сказал Вацко.

Напомним, Харатин перешел в "Колос" этим летом и успел отыграть 3 матча в УПЛ.

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Желько Любенович Виктор Вацко Игорь Харатин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
12.09.2024 в 09:19
У таких випадках у команді повинен залилишися хтось один - або гравець, або тренер. А якщо хлопчина який тільки прийшов у команду починає встановлювати свої порядки - гнати його поганою мітлою!
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Комментарии 1
ukatan (Харьковская обл.)
12.09.2024 в 09:19
У таких випадках у команді повинен залилишися хтось один - або гравець, або тренер. А якщо хлопчина який тільки прийшов у команду починає встановлювати свої порядки - гнати його поганою мітлою!
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