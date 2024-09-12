Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко рассказал, почему полузащитник "Колоса" Игорь Харатин был отстранен от тренировок с командой.

"Все уже наши инсайдеры рассказали о недоразумении внутри команды, о недоверии определенных футболистов к стилю, методам, футбольным взглядам главного тренера команды Александра Поздеева.

Рассказали о том, что Игорь Харатин стал зачинателем этого недовольства – собрал команду, говорил, что новый тренер нужен. Даже, по крайней мере, я так слышал, называл фамилию этого тренера, который нужен команде. И эта фамилия Желько Любеновича (тренер "Миная" - прим.).

Теперь, насколько я понимаю, пути "Колоса" и его наиболее статусного летнего новичка Игоря Харатина расходятся. Хотя у Харатина контракт действует. Насколько я слышал, разрывать его досрочно он не хочет. Но так же Поздеев не хочет видеть Харатина в команде", – сказал Вацко.