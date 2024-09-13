Черноморец – Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Одессе встретятся команды из нижней части турнирной таблицы УПЛ. В активе "Черноморца" и "Ингульца" всего по три очка за пять туров.

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До паузы на матче сборных "Черноморец" уступил "Полесью" (1:4), а "Ингулец" без шансов проиграл "Руху" (0:5). Учитывая это, командам нужно реабилитироваться перед болельщиками.

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Ингулец" состоится в субботу, 14 сентября 2024 года, в 13:00.

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