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Черноморец – Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец – Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

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В Одессе встретятся команды из нижней части турнирной таблицы УПЛ. В активе "Черноморца" и "Ингульца" всего по три очка за пять туров.

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До паузы на матче сборных "Черноморец" уступил "Полесью" (1:4), а "Ингулец" без шансов проиграл "Руху" (0:5). Учитывая это, командам нужно реабилитироваться перед болельщиками.

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Ингулец" состоится в субботу, 14 сентября 2024 года, в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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