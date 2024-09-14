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Ворскла - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков украинского футбола в Полтаве. Местная "Ворскла" будет принимать львовский "Рух", который после прошлого тура находился на третьем месте.

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В пятом туре "Рух" дома разгромил "Ингулец" - 5:0, а "Ворскла" на выезде сыграла вничью с "Карпатами". Неплохой результат для полтавчан.

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 15 сентября 2024 года, в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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