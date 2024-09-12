Помощник Реброва может стать спортдиректором Полесья - Источник

Главный аналитик сборной Украины Глеб Платов, вероятно, займет пост спортивного директора "Полесья". Об этом утверждает Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Стоит отметить, что буквально вчера появилась информация, что житомирский клуб прекратил сотрудничество со своим и.о спортивного директора Дарио Друди.

Интересно, что в августе Платов был уволен с аналогичной должности в словацком клубе ДАК 1904, где проработал 10 месяцев. Он также известен по работе шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора "Днепр-1".

На данный момент 32-летний специалист является главным аналитиком в тренерском штабе Сергей Реброва в сборной Украины.