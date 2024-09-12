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Помощник Реброва может стать спортдиректором Полесья - Источник

Премьер-лига

Житомирский клуб, кажется, нашел замену Дарио Друди

Помощник Реброва может стать спортдиректором Полесья - Источник

Фото: із відкритих джерел

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Главный аналитик сборной Украины Глеб Платов, вероятно, займет пост спортивного директора "Полесья". Об этом утверждает Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Стоит отметить, что буквально вчера появилась информация, что житомирский клуб прекратил сотрудничество со своим и.о спортивного директора Дарио Друди.

Интересно, что в августе Платов был уволен с аналогичной должности в словацком клубе ДАК 1904, где проработал 10 месяцев. Он также известен по работе шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора "Днепр-1".

На данный момент 32-летний специалист является главным аналитиком в тренерском штабе Сергей Реброва в сборной Украины.

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Украина Полесье (Житомир) Глеб Платов
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Алина Ерофеева
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