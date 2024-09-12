Герреро не сыграет против Зари - СМИ

Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в матче 6-го тура УПЛ против своей бывшей команды - "Зари", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, такова одна из договоренностей между клубами в рамках трансфера панамского форварда.

Отмечается, что 24-летний нападающий не выйдет на поле и в весеннем поединке против луганчан.

Матч "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 14 сентября и начнется в 15:30.