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Герреро не сыграет против Зари - СМИ

Премьер-лига

Дебют за "Динамо" откладывается

Герреро не сыграет против Зари - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

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Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в матче 6-го тура УПЛ против своей бывшей команды - "Зари", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, такова одна из договоренностей между клубами в рамках трансфера панамского форварда.

Отмечается, что 24-летний нападающий не выйдет на поле и в весеннем поединке против луганчан.

Матч "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 14 сентября и начнется в 15:30.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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