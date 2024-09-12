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Герреро не сыграет против Зари - СМИ
Дебют за "Динамо" откладывается
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в матче 6-го тура УПЛ против своей бывшей команды - "Зари", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, такова одна из договоренностей между клубами в рамках трансфера панамского форварда.
Отмечается, что 24-летний нападающий не выйдет на поле и в весеннем поединке против луганчан.
Матч "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 14 сентября и начнется в 15:30.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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