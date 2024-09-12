Фридман: Динамо и Полесье делали официальные предложения по Гаджиеву

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о ситуации вокруг задолженности перед людьми, имеющими отношение к PASS.

– Информация о том, что якобы людям, причастным к PASS, не выплачиваете долги, соответствует действительности?

– Там есть много вопросов на этот счет. Привели их в клуб, так они этих игроков забрали, игроки не хотели подписывать. Есть ко всему вопросу. Почему молодежь ушла бесплатно и так далее.

Тот же Гаджиев, и "Динамо" Киев, и "Полесье" делали официальные предложения. А кто его консультирует, и где он находится, и так далее – мы ничего не знаем. Мы могли получить деньги еще при Гаджиеве и рассчитаться практически со всеми футболистами. А мы не знаем ни его местонахождение, ничего. Знаем только, что его уговаривают, чтобы мы его не трудоустраивали, что его трудоустроят, расторгнув договор. Кто это – "пасовцы", не "пасовцы", я не знаю. Будем потом разбираться.

Все футболисты в клуб вернулись, обращались, мы их трудоустраивали. Кого-то трудоустраивали – им выплачивали наши задолженности по зарплате. Также мы надеялись на эти деньги, потому что есть задолженности перед несколькими лидерами. Мы рассчитывали, что там сумма чуть ли не до полумиллиона доходила за Гаджиева. Безусловно, мы погасили хотя бы часть.

А так – человек находится непонятно где и не хочет подписываться с ведущими клубами Украины. Даже "Шахтер", знаю, интересовался – с нами не общались, но у агента его спрашивали. Чемпионат Европы закончился – он в клуб не явился. Мы давно его трудоустроили и рассчитались полученными за него деньгами.

Поэтому, кто разворовывал футболистов – будем понимать потом, - сказал Фридман.