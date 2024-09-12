  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фридман: Динамо и Полесье делали официальные предложения по Гаджиеву
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фридман: Динамо и Полесье делали официальные предложения по Гаджиеву

Премьер-лига

Директор "Днепра-1" рассказал интересную историю о молодом игроке

Фридман: Динамо и Полесье делали официальные предложения по Гаджиеву

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о ситуации вокруг задолженности перед людьми, имеющими отношение к PASS.

Читайте такжеДнепр-1 не будет выплачивать долги работникам, причастным к платформе PASS, – инсайдер

– Информация о том, что якобы людям, причастным к PASS, не выплачиваете долги, соответствует действительности?

– Там есть много вопросов на этот счет. Привели их в клуб, так они этих игроков забрали, игроки не хотели подписывать. Есть ко всему вопросу. Почему молодежь ушла бесплатно и так далее.

Тот же Гаджиев, и "Динамо" Киев, и "Полесье" делали официальные предложения. А кто его консультирует, и где он находится, и так далее – мы ничего не знаем. Мы могли получить деньги еще при Гаджиеве и рассчитаться практически со всеми футболистами. А мы не знаем ни его местонахождение, ничего. Знаем только, что его уговаривают, чтобы мы его не трудоустраивали, что его трудоустроят, расторгнув договор. Кто это – "пасовцы", не "пасовцы", я не знаю. Будем потом разбираться.

Читайте такжеДиректор Днепра-1: Персоналу выплатили все долги, футболистам - частично

Все футболисты в клуб вернулись, обращались, мы их трудоустраивали. Кого-то трудоустраивали – им выплачивали наши задолженности по зарплате. Также мы надеялись на эти деньги, потому что есть задолженности перед несколькими лидерами. Мы рассчитывали, что там сумма чуть ли не до полумиллиона доходила за Гаджиева. Безусловно, мы погасили хотя бы часть.

А так – человек находится непонятно где и не хочет подписываться с ведущими клубами Украины. Даже "Шахтер", знаю, интересовался – с нами не общались, но у агента его спрашивали. Чемпионат Европы закончился – он в клуб не явился. Мы давно его трудоустроили и рассчитались полученными за него деньгами.

Поэтому, кто разворовывал футболистов – будем понимать потом, - сказал Фридман.

По теме
yellow-arrow
Герреро не сыграет против Зари - СМИ
yellow-arrow
Помощник Реброва может стать спортдиректором Полесья - Источник
yellow-arrow
Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер
СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости