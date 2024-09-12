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Журналист: Комитет этики и честной игры УАФ получил от меня объяснения по Поворознюку. Замолчать, порешать уже не получится
Журналист пообещал привлечь владельца "Ингульца" к ответственности за угрозы
Скриншот: ТК Футбол
Журналист Игорь Лысенко, которого недавно в телефонном разговоре оскорбил президент "Ингульца" Александр Поворознюк, рассказал, что обратился в соответствующие органы по применению санкций к владельцу петровского клуба.
"Многие меня спрашивают, что я думаю о последнем выпуске Бурбаса, где Поворознюк вместо извинений умудрился пробить еще большее дно: к оскорблениям добавились угрозы. В том числе произошел конфликт между ним и председателем Ассоциации спортивных журналистов Украины Александром Глывинским.
Думаю я следующее - человек совсем потерял чувство реальности. Судите сами:
- Сначала смешной ультиматум о снятии "Ингульца" с чемпионата, на который никто не повелся.
- Затем ничем не обоснованное хамское поведение во время интервью в отношении меня.
- "Фраер сдал назад" - "Ингулец" не буду сниматься с УПЛ, а значит все мои вопросы были вполне логичны и оправданы.
- Цирк в эфире у Бурбаса, где сначала идут прямые угрозы мне, а потом оскорбление в отношении дочери Александра Глывинского.
Следующее развитие событий будет проходить исключительно в юридической плоскости с максимальной гласностью. Замолчать, "порешать" уже не получится. Процесс запущен. Комитет по этике и честной игре УАФ уже получил и продолжает получать от меня объяснения и надеюсь, что вынесут справедливое решение с наложением соответствующих санкций. Обещаю держать вас в курсе", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.
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