Помощник Йовичевича: Прекращение сотрудничества с Шахтером стало для нас неожиданностью

Украинский тренер Юрий Беньо, около 10 лет работающий в штабе Игоря Йовичевича, рассказал об увольнении из "Шахтера" после завершения сезона 2022/23.

– Почему "Шахтер" прекратил сотрудничество с вашим штабом после завершения сезона? Для многих это решение стало неожиданным.

– Для нас это стало неожиданностью. Так же и для игроков. Может быть, для руководства это не было неожиданностью. Возможно, они приняли это решение раньше. У нас были невнятные матчи, но там ты играешь на результат, ведь каждое очко на вес золота.

Да, бывают невнятные игры, но результат стоит на первом месте. В чемпионате Саудовской Аравии были команды, которые играли гораздо эффектнее, чем "Аль-Раед". Мы второй круг так успешно прошли, потому что играли где-то, возможно, проще. Понимали, что с игроками лучше играть в более простой футбол. И наша эффективность выросла – мы брали больше очков в играх.

С "Шахтером" ты можешь играть в доминирующий футбол, всегда быть на мяче, у тебя есть квалифицированные игроки. Но бывает, что ты выходишь играть против "Кривбасса", а там ужасное поле – почва не держалась, ноги разъезжаются. И когда мы первый гол забили, тогда соперник раскрылся. В итоге обыграли соперника 3:0 на очень тяжелом поле.

Помню, как мы играли в Ужгороде, кажется, с "Металлистом". Там поле как бетон, травы нет, мяч прыгает – какой там может быть шахтерский футбол. В одно касание невозможно мяч отдать. Надо обязательно делать второе касание, а еще лучше третье для полного контроля. Ты не можешь сделать половину вещей, которые выполняешь на тренировке на хорошем поле.

Когда играют против "Шахтера", траву не покосят, поле не польют. Поэтому иногда бывает, что, возможно, лучше сыграть проще, эффективнее, надежнее, но чтобы была победа.

Когда играешь на хорошем поле, там уже ты можешь диктовать условия. Но иногда, напротив, нужно дать сопернику мяч – и тебе будет проще. Бывает, что у тебя не идет игра, ты не можешь пройти защиту оппонента. Можно дать им мяч, а твои быстрые футболисты получат больше пространства и смогут один в один обыгрывать.

Мудрика мы так и использовали. Видите ли, сейчас уже столько тренеров поменялось в "Челси", а пока не могут раскрыть его потенциал, – сказал Беньо.