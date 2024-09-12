Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ возвращается после перерыва ФИФА. Шестой тур украинского чемпионата начнется матчем в столице, где местная "Оболонь" будет принимать "Александрию".

Это матч лидера турнира против аутсайдера. "Александрия" прекрасно провела стартовый отрезок, набрав двенадцать очков из 12-ти возможных. Поэтому ожидания от команды Руслана Ротаня – самые высокие. Справится ли "Александрия" с этим давлением?

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У "Оболони" начался новый цикл. Клуб уволил Валерия Иващенко, а на его место назначил Сергея Щищенко. Задача у нового тренерского штаба непростая – поднимать команду с самого дна турнирной таблицы.

Матч шестого тура УПЛ "Оболонь" - "Александрия" состоится в пятницу, 13-го сентября, в 18:00. Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию обеспечит УПЛ ТВ. Этот канал доступен у многих провайдеров и на многих ОТТ-платформах – Setanta Sports, Vodafone TV, Omega TV, Volia TV, Киевстар ТВ и др.

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>