Филиппов: Нет совершенно никаких мыслей о чемпионстве

Форвард "Александрии" Александр Филиппов высказался о мощном старте команды в чемпионате, которая со стопроцентным показателем в 12 очков лидирует в УПЛ.

– Александр, " Александрия " после пяти туров имеет стопроцентный показатель в 12 очков и лидирует в УПЛ. Ждали такого старта, а именно, четырех побед в четырех стартовых турах?

– Конечно, после того, как мы прошли сборы, я знал и видел, что у нас хорошая команда с квалифицированными футболистами. Я понимал, что мы можем шагнуть вперед. Конечно, если посмотреть назад, в период до этих четырех стартовых туров, то, пожалуй, вряд ли можно было предположить, что мы наберем 12 очков. Но, повторюсь, хорошо, что мы эти четыре тура были как одно целое, сражались друг за друга. Все эти победы очень важны для нас. Трудно было их добывать. Только за счет характера и сплоченности мы одержали победы.

– После такого яркого старта закрадываются мысли о чемпионстве? Может быть, это шанс повторить подвиг "Лестера"?

– Нет. Ни в коем случае нет совершенно никаких мыслей о чемпионстве. Мы идем от игры к игре. Нет резона загадывать заранее, что будет. Чемпионат только начался. Мы сыграли всего четыре тура. Впереди еще вся дистанция. Главное – не расслабляться и не смотреть в турнирную таблицу сейчас. Будем смотреть туда уже в конце чемпионата. Нам нужно выходить на поле и настраиваться на каждого соперника. И мы уже понимаем, что каждый соперник будет по-другому на нас смотреть. Мы должны быть полностью готовы к этому и отдавать все силы на поле. Мы должны отдавать даже больше, чем у нас есть сейчас. Надо отдавать всего себя.

– Какие-либо конкретные задачи руководством и тренерским штабом "Александрии" поставлены перед командой?

– Конкретных задач нет. Мы идем от игры к игре. Каждый матч – это отдельная задача, чтобы выйти и заработать три очка. Будем двигаться маленькими шагами, но только вверх.