  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков остается самым дорогим игроком, у Бражко - самый большой прогресс. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков остается самым дорогим игроком, у Бражко - самый большой прогресс. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Обновленные цены на игроков УПЛ

Судаков остается самым дорогим игроком, у Бражко - самый большой прогресс. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.

Самым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, цена на которого не изменилась и остается на уровне 35 миллионов евро.

Самым подорожавшим игроком с момента последней оценки является Владимир Бражко - +2 млн евро до 7 млн.

Также из игроков "Динамо" прогресс в стоимости показали полузащитники Николай Шапаренко (+1 млн до 10 млн евро), Владислав Кабаев (+1,2 до 3 млн евро), защитник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн евро) и форвард Эдуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн евро).

Из игроков "Шахтера" добавил в цене голкипер Кирилл Фесюн (+0,6 до 2,5 млн евро).

Также подорожали вингеры "Полесья" Александр Назаренко (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из "Руха" (+0,5 до 3 млн евро).

Топ-13 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 миллионов евро (+0)

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (0)

3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (0)

3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (0)

5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)

5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+1 млн)

7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)

8-13. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн ​​(0)

8-13. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Владимир Бражко ("Динамо") – 7 млн ​​(+2 млн)

По теме
yellow-arrow
Филиппов: Нет совершенно никаких мыслей о чемпионстве
yellow-arrow
Оболонь - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Помощник Йовичевича: Прекращение сотрудничества с Шахтером стало для нас неожиданностью
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Николай Шапаренко Владислав Кабаев Александр Назаренко Георгий Судаков Эдуардо Герреро Илья Квасница Тарас Михавко Кирилл Фесюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 19:37
Ещё надо сироже зарплату на миллион поднять..
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 19:37
Ещё надо сироже зарплату на миллион поднять..
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости