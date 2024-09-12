Судаков остается самым дорогим игроком, у Бражко - самый большой прогресс. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.

Самым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, цена на которого не изменилась и остается на уровне 35 миллионов евро.

Самым подорожавшим игроком с момента последней оценки является Владимир Бражко - +2 млн евро до 7 млн.

Также из игроков "Динамо" прогресс в стоимости показали полузащитники Николай Шапаренко (+1 млн до 10 млн евро), Владислав Кабаев (+1,2 до 3 млн евро), защитник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн евро) и форвард Эдуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн евро).

Из игроков "Шахтера" добавил в цене голкипер Кирилл Фесюн (+0,6 до 2,5 млн евро).

Также подорожали вингеры "Полесья" Александр Назаренко (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из "Руха" (+0,5 до 3 млн евро).

Топ-13 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 миллионов евро (+0)

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (0)

3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (0)

3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (0)

5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)

5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+1 млн)

7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)

8-13. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн ​​(0)

8-13. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн ​​(0)

8-13. Владимир Бражко ("Динамо") – 7 млн ​​(+2 млн)