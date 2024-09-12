Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков остается самым дорогим игроком, у Бражко - самый большой прогресс. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Обновленные цены на игроков УПЛ
fcdynamo.com
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков
Самым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, цена на которого не изменилась и остается на уровне 35 миллионов евро.
Самым подорожавшим игроком с момента последней оценки является Владимир Бражко - +2 млн евро до 7 млн.
Также из игроков "Динамо" прогресс в стоимости показали полузащитники Николай Шапаренко (+1 млн до 10 млн евро), Владислав Кабаев (+1,2 до 3 млн евро), защитник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн евро) и форвард Эдуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн евро).
Из игроков "Шахтера" добавил в цене голкипер Кирилл Фесюн (+0,6 до 2,5 млн евро).
Также подорожали вингеры "Полесья" Александр Назаренко (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из "Руха" (+0,5 до 3 млн евро).
Топ-13 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):
1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 миллионов евро (+0)
2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (0)
3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (0)
3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (0)
5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)
5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+1 млн)
7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)
8-13. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн (0)
8-13. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн (0)
8-13. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн (0)
8-13. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн (0)
8-13. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн (0)
8-13. Владимир Бражко ("Динамо") – 7 млн (+2 млн)
Популярное сейчас
- Стала известна реакция Куртуа на продление контракта Лунина с Реалом
- Опытный украинский форвард объявил о завершении карьеры
- Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер
- Семь клубов воздержались голосовать по ситуации с Ингульцом. Среди них - Динамо. Петровчанам предлагают альтернативу
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Комментарии 1