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Экс-тренер Шахтера Беньо: Судаков с Мудриком фанаты тренажерного зала
Тренер говорит, что Судаков готов к переходу в топ-чемпионат
Фото з відкритих джерел
Бывший тренер "
"Судаков действительно очень одарен. Сейчас уже возмужал. Я помню его, когда ему было 17 лет. Я тогда помогал Езерскому в сборной Украины U-19 – там были Забарный, Батагов, Судаков, Ванат, Бражко. Тогда он был еще как ребенок – маленький, силы и мощи не было такой.
Ответственный парень – тренируется индивидуально и любит тренажерный зал. Они с Мишей фанаты этого дела.
У него есть все данные, чтобы быть топовым игроком. Сейчас вижу, что его критикуют. Вы тоже должны понять, что прошлый год у него был непростой. Он сыграл ключевую роль в "Шахтере", был там одним из лучших.
Плюс матчи сборной, Евро. Многие игры под высоким давлением, поэтому где-то сейчас он просто эмоционально исчерпан. Может быть период спада. Нужно где-то месяц или два перезагрузиться.
Это однозначно футболист, который может играть в топ-чемпионате – имеет все данные для этого. Думаю, со временем он там будет играть. Это только вопрос времени", – сказал Беньо.
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