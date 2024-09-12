Экс-тренер Шахтера Беньо: Судаков с Мудриком фанаты тренажерного зала

Бывший тренер " Шахтера " Юрий Беньо высказался о шансах полузащитника донецкой команды Георгия Судакова заиграть в топ-чемпионате.

"Судаков действительно очень одарен. Сейчас уже возмужал. Я помню его, когда ему было 17 лет. Я тогда помогал Езерскому в сборной Украины U-19 – там были Забарный, Батагов, Судаков, Ванат, Бражко. Тогда он был еще как ребенок – маленький, силы и мощи не было такой.

Ответственный парень – тренируется индивидуально и любит тренажерный зал. Они с Мишей фанаты этого дела.

У него есть все данные, чтобы быть топовым игроком. Сейчас вижу, что его критикуют. Вы тоже должны понять, что прошлый год у него был непростой. Он сыграл ключевую роль в "Шахтере", был там одним из лучших.

Плюс матчи сборной, Евро. Многие игры под высоким давлением, поэтому где-то сейчас он просто эмоционально исчерпан. Может быть период спада. Нужно где-то месяц или два перезагрузиться.

Это однозначно футболист, который может играть в топ-чемпионате – имеет все данные для этого. Думаю, со временем он там будет играть. Это только вопрос времени", – сказал Беньо.