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Получили все документы. В Черноморце подтвердили, что матч с Ингульцом состоится в Одессе

Премьер-лига

Во втором круге одесситы поедут в гости к Ингульцу

Получили все документы. В Черноморце подтвердили, что матч с Ингульцом состоится в Одессе

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич подтвердил, что формально выездной матч УПЛ против "Ингульца" пройдет в Одессе.

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"Наш клуб получил все документы по проведению матча с ФК "Ингулец" в нашем городе. Вышло так, что мы поменялись местами проведения с клубом из Петрово: в первом круге они сыграют с нами в Одессе, а во втором мы будем гостить у "Ингульца".

Сейчас соответствующие службы стадиона заняты приготовлениями к проведению матча, готовится в обычном режиме и команда. Сегодня мы провели тренировки на нашей клубной базе в Совиньоне. Постепенно восстанавливаются после повреждений игроки, которые находились в лазарете в предыдущих поединках", – сказал Бабич.

Напомним, что матч "Черноморец" – "Ингулец" пройдет в Одессе в ближайшую субботу, 14 сентября. Начало в 13.00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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