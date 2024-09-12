Филиппов: Ротань - это тренер, который хочет играть в футбол в каждой фазе

Форвард "Александрии" Александр Филиппов рассказал о том, почему он перешел в состав "горожан", а также высказался о работе с главным тренером команды Русланом Ротанем.

– С кем советовались перед переходом в "Александрию"?

– Конечно, я разговаривал и с бывшими игроками, и советовался с Денисом Мирошниченко, с которым мы в "Днепре-1" играли, и с Максом Третьяковым. Я знал, что "Александрия" – хорошая команда, которая всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи. Подкупило то, что это молодая, играющая, развивающаяся команда с опытными футболистами в составе. Также свою роль сыграл и главный тренер Руслан Петрович Ротань. Мне было интересно с ним поработать и хорошо, что я очутился здесь.

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– Как вам работается под руководством Руслана Ротаня? Что интересного в его подходе и в тренировочном процессе? Может, Ротань – это украинский Хаби Алонсо, который удивит всех по итогам сезона?

– Работать с тренерским штабом Руслана Петровича достаточно комфортно. С каждым днем ​​лучше и лучше становится взаимопонимание футболистов. Лучше понимаем тренерский подход и тактику. Конечно, не все было понятно вначале, когда я пришел в клуб. Но с каждым днем ​​все лучше и лучше понимаем друг друга. Это тренер, желающий играть в футбол в каждой фазе. В каждой зоне он хочет быть с мячом, хочет создавать моменты, хочет играть агрессивно. Это то, что мне нравится. Я не думаю, что нужно ждать конца сезона, чтобы он удивил. Я думаю, в прошлом сезоне было видно и по работе с молодежной сборной и олимпийской сборной, что это тренер, который знает в тактике много и хорошо разбирается в игроках.