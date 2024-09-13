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Два полюса. Оболонь – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.09.2024
Встреча последней и первой команд чемпионата
Фото: ФК Олександрія
Украинская Премьер-лига, шестой тур
13 сентября, 18:00. "Оболонь Арена" (Киев)
Главный арбитр: Александр Омельченко
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Оболони
- Новости Александрии
- Последние пять матчей Оболони и Александрии
- Последние личные встречи между командами
- Кадры команд и ориентировочные составы на матч
- Турнирная таблица чемпионата Украины
- Ставки и коэффициенты на матч Оболонь – Александрия
- Прогноз матча Оболонь – Александрия от UA-Football
Прошлый сезон "Оболонь" и "Александрия" завершили на расстоянии восьми очков друг от друга. В настоящее время разрыв составляет 11 зачетных пунктов, однако разница в турнирной таблице огромна. В то время как "горожане" лидируют в чемпионате, "пивовары" идут последними. И это еще у киевлян на один проведенный поединок больше.
Новости Оболони
Пять матчей провели подопечные Иващенко в текущем чемпионате. Начали с боевой ничьей с "Колосом". Даже можно сказать, что упустили победу в конце встречи – пропустили на 87 минуте. А следующие четыре поединка в УПЛ не просто проиграли, а еще и не забили ни одного гола. Параллельно еще и два удаления "заработали". Пока больше нет ни у кого.
Единственным позитивом во всем этом беспорядке несчастий есть проход "Колоса" в Кубке Украины. Основное и дополнительное время завершились нулями, а в серии пенальти "пивовары" одолели своих географических соседей. Но это не спасло Иващенко. После очередного поражения – в прошлом туре против "Зари" – киевляне простились с наставником. Теперь командой руководит Сергей Шищенко. И сегодня состоится его дебют: соперник будет не самый легкий.
Новости Александрии
Вряд ли кто-то ожидал от "горожан" такого старта. В прошлом сезоне команда болталась в середине турнирной таблицы и ниже, подготовку к текущему чемпионату проводила без главного тренера, ведь Руслан Ротань работал на Олимпиаде. Однако все равно "Александрия" идет на первом месте в турнирной таблице. И это еще с матчем в запасе и с игрой против "Шахтера" позади.
10 голов забили подопечные Ротаня – столько же столько и "Полесье". Но меньше, чем "Рух" (13). В то же время пропустили пять – сразу у четырех команд меньше. Но три из этих пяти голов "Александрия" пропустила уже ведя в счете в два мяча. То есть не до конца удержала лучшее преимущество. Также "горожане" провели во время международной паузы два спарринга: сыграли вничью с "Ингульцом" и проиграли "Ворскле". Много резерва проверил Ротань.
Последние пять матчей Оболони и Александрии
Последние пять встреч хозяев
- 30.08. Оболонь – Заря 0:2 (УПЛ)
- 25.08. Полесье – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 21.08. Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5) (Кубок Украины)
- 16.08. Ворскла – Оболонь 2:0 (УПЛ)
- 11.08. Оболонь – Рух 0:4 (УПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 07.09. Александрия – Ворскла 1:3 (ТМ)
- 07.09. Александрия – Ингулец 1:1 (ТМ)
- 31.08. Александрия – Колосс 2:1 (УПЛ)
- 24.08. Александрия – Шахтер 4:3 (УПЛ)
17.08. Заря – Александрия 1:2 (УПЛ)
Последние личные встречи между командами
25.05.24. Оболонь – Александрия 0:3 (УПЛ)
17.04.24. Александрия – Оболонь 2:2 (УПЛ)
20.02.19. Александрия – Оболонь 4:0 (ТМ)
Кадры команд и ориентировочные составы на матч
Основной центрбек "Оболони" Валерий Дубко получил две желтые карточки в прошлом матче – сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. В то же время Максим Грисьо уже отбыл свое отстранение, поэтому сегодня сможет помочь команде. В "Александрии" – без дисквалификаций.
"Оболонь": Федоривский – Стасюк, Карась, Приймак, Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Витенчук, Суханов, Теслюк.
"Александрия": Ермаков – Кравченко, Копинов, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Беззера, Ковалец, Казак, Шулянский, Филиппов.
Турнирная таблица чемпионата Украины
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
ФК Александрия
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|
Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|
Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|
ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|
Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|6
|
Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|
Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|
Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|
Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|
Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|
Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|
Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|
Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|
Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|
Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|
Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Ставки и коэффициенты на матч Оболонь – Александрия
Прогноз матча Оболонь – Александрия от UA-Football
Преимущество в классе и результатах гостей очевидно. И смену тренера у киевлян глотком свежего воздуха не назовешь. Иващенко выжимал из команды чуть ли не максимум, поэтому приход Шищенко только со временем может дать результат. А пока – это должна быть легкая добыча для “горожан”. Прогноз: Победа “Александрии” в первом тайме и в матче (Кф 2,52).
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