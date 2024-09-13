Два полюса. Оболонь – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.09.2024

Украинская Премьер-лига, шестой тур

13 сентября, 18:00. "Оболонь Арена" (Киев)

Главный арбитр: Александр Омельченко

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Прошлый сезон "Оболонь" и "Александрия" завершили на расстоянии восьми очков друг от друга. В настоящее время разрыв составляет 11 зачетных пунктов, однако разница в турнирной таблице огромна. В то время как "горожане" лидируют в чемпионате, "пивовары" идут последними. И это еще у киевлян на один проведенный поединок больше.

Новости Оболони

Пять матчей провели подопечные Иващенко в текущем чемпионате. Начали с боевой ничьей с "Колосом". Даже можно сказать, что упустили победу в конце встречи – пропустили на 87 минуте. А следующие четыре поединка в УПЛ не просто проиграли, а еще и не забили ни одного гола. Параллельно еще и два удаления "заработали". Пока больше нет ни у кого.

Единственным позитивом во всем этом беспорядке несчастий есть проход "Колоса" в Кубке Украины. Основное и дополнительное время завершились нулями, а в серии пенальти "пивовары" одолели своих географических соседей. Но это не спасло Иващенко. После очередного поражения – в прошлом туре против "Зари" – киевляне простились с наставником. Теперь командой руководит Сергей Шищенко. И сегодня состоится его дебют: соперник будет не самый легкий.

Новости Александрии

Вряд ли кто-то ожидал от "горожан" такого старта. В прошлом сезоне команда болталась в середине турнирной таблицы и ниже, подготовку к текущему чемпионату проводила без главного тренера, ведь Руслан Ротань работал на Олимпиаде. Однако все равно "Александрия" идет на первом месте в турнирной таблице. И это еще с матчем в запасе и с игрой против "Шахтера" позади.

10 голов забили подопечные Ротаня – столько же столько и "Полесье". Но меньше, чем "Рух" (13). В то же время пропустили пять – сразу у четырех команд меньше. Но три из этих пяти голов "Александрия" пропустила уже ведя в счете в два мяча. То есть не до конца удержала лучшее преимущество. Также "горожане" провели во время международной паузы два спарринга: сыграли вничью с "Ингульцом" и проиграли "Ворскле". Много резерва проверил Ротань.

Последние пять матчей Оболони и Александрии

Последние пять встреч хозяев

30.08. Оболонь – Заря 0:2 (УПЛ)

25.08. Полесье – Оболонь 4:0 (УПЛ)

21.08. Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5) (Кубок Украины)

16.08. Ворскла – Оболонь 2:0 (УПЛ)

11.08. Оболонь – Рух 0:4 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.09. Александрия – Ворскла 1:3 (ТМ)

07.09. Александрия – Ингулец 1:1 (ТМ)

31.08. Александрия – Колосс 2:1 (УПЛ)

24.08. Александрия – Шахтер 4:3 (УПЛ)

17.08. Заря – Александрия 1:2 (УПЛ)

Последние личные встречи между командами

25.05.24. Оболонь – Александрия 0:3 (УПЛ)

17.04.24. Александрия – Оболонь 2:2 (УПЛ)

20.02.19. Александрия – Оболонь 4:0 (ТМ)

Кадры команд и ориентировочные составы на матч

Основной центрбек "Оболони" Валерий Дубко получил две желтые карточки в прошлом матче – сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. В то же время Максим Грисьо уже отбыл свое отстранение, поэтому сегодня сможет помочь команде. В "Александрии" – без дисквалификаций.

"Оболонь": Федоривский – Стасюк, Карась, Приймак, Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Витенчук, Суханов, Теслюк.

"Александрия": Ермаков – Кравченко, Копинов, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Беззера, Ковалец, Казак, Шулянский, Филиппов.

Турнирная таблица чемпионата Украины

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Ставки и коэффициенты на матч Оболонь – Александрия

Прогноз матча Оболонь – Александрия от UA-Football

Преимущество в классе и результатах гостей очевидно. И смену тренера у киевлян глотком свежего воздуха не назовешь. Иващенко выжимал из команды чуть ли не максимум, поэтому приход Шищенко только со временем может дать результат. А пока – это должна быть легкая добыча для “горожан”. Прогноз: Победа “Александрии” в первом тайме и в матче (Кф 2,52).