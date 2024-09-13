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Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На счету обеих команд на данный момент по 9 очков. Правда, "Динамо" заработало столько за 3 матча, "Заря" - за 5. Продлят ли киевляне свою победную серию?

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Матч 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 14 сентября 2024 года, в 15:30. Место проведения встречи - стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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