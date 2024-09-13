Оболонь - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных. Шестой тур откроется матчем в Киеве между "Оболонью" и "Александрией".

У "пивоваров" сменился тренер - вместо Валерия Иващенко был назначен Сергей Шищенко. Именно он постарается поднять команду с дна турнирной таблицы.

Подопечные Руслана Ротаня удачно начали текущий сезон - 4 победы из 4, и лидерство в таблице.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 6-й тур.13.09.2024

Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 18:00 "Александрия"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>