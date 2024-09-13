Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух переманил еще одного специалиста Карпат
У "желто-черных" новый директор
fcrukh.com
Техническим директором "Руха" стал Анатолий Пташник, ранее возглавлявший скаутскую службу львовских "Карпат". Об этом утверждает Sport.ua.
В свое время Пташник играл за тернопольскую "Ниву", команды низших лиг Швеции. Повесив бутсы на гвоздь, занимался в Швеции тренерской и скаутской деятельностью.
Сейчас в структуре "Руха" на руководящих должностях уже немало специалистов, ранее работавших в "Карпатах". Речь идет о генеральном директоре клуба Игоре Дедышине, главном тренере Виталии Пономареве, директоре Академии Владимире Безубяке.
Кроме того, практически все ведущие игроки "Руха" являются выпускниками спортшколы "Карпаты".
Популярное сейчас
- Бурбас: Пропихнуть контракт Adidas в УАФ - прямой признак коррупции от Шевченко
- Зинченко обошел Несмачного по количеству матчей за сборную, у Ярмоленко очередной рекорд
- УЕФА может открыть дело на предмет проявления сексизма в отношении вице-президента УАФ
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре