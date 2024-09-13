Рух переманил еще одного специалиста Карпат

Техническим директором "Руха" стал Анатолий Пташник, ранее возглавлявший скаутскую службу львовских "Карпат". Об этом утверждает Sport.ua.

В свое время Пташник играл за тернопольскую "Ниву", команды низших лиг Швеции. Повесив бутсы на гвоздь, занимался в Швеции тренерской и скаутской деятельностью.

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Сейчас в структуре "Руха" на руководящих должностях уже немало специалистов, ранее работавших в "Карпатах". Речь идет о генеральном директоре клуба Игоре Дедышине, главном тренере Виталии Пономареве, директоре Академии Владимире Безубяке.

Кроме того, практически все ведущие игроки "Руха" являются выпускниками спортшколы "Карпаты".