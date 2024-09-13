Русол определился со своими помощниками в Карпатах

Вместе с Андреем Русолом, который стал директором "Карпат", во львовский клуб пришли еще два специалиста, сообщает Sport.ua

По информации источника, заместителем Русола стал Олег Авдыш, который ранее занимался агентской деятельностью, и Александр Марков, который в последние годы был спортивным директором "Александрии".

Именно Марков будет координировать взаимоотношения клубного руководства с тренерским штабом и футболистами.

Сейчас "Карпаты" занимают 11-место в таблице УПЛ, набрав пять очков.