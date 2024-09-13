Директор Шахтера: Не собираемся делать из нашей формы новогоднюю елку

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко детально рассказал о смене топливного партнера, а также о нюансах коммерции клуба.

- Относительно недавно "Шахтер" сменил топливного партнера: вместо "БРСМ" вы начали сотрудничество с "Укрнафтой". Почему решили закончить работать с "БРСМ"? И в чем преимущества "Укрнафты", как партнера?

- "Укрнафта" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Украины. У них более 500 заправок по всей Украине. Сейчас они создают новую стратегию и хотят достаточно агрессивно выйти на рынок, создав конкуренцию коммерческим сетям АЗС. Мы абсолютно по-дружески разошлись с "БРСМ" и благодарны им за годы, которые мы провели вместе. Но иногда такое случается, что спонсоры в категории меняются и это именно тот момент.

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- Насколько вы довольны количеством коммерческих партнеров "Шахтера"? Есть ли потребность их увеличивать?

- Конечно, есть. Существует категория спонсоров, которая у нас еще не заполнена. К таким категориям можно отнести автомобильного партнера, крипто-партнера и так далее. Это то, что на слуху и там, где мы ищем. Нам есть еще где работать и находить партнеров. Еще же многое зависит от того, как развивается рынок автопродаж. Если он будет расти, то будет и конкуренция за то, как и где продавать. Поэтому мы в поиске, категории, где найти спонсоров есть и мы работаем над этим.

- Ваши партнеры - компании из разных отраслей. Как вообще формируется портфель компаний, с которыми вы планируете сотрудничество? По каким критериям?

- Это все зависит от того, кому футбольная аудитория важна с точки зрения потребителя. Условно говоря, выходит какой-то бренд на рынок и понимает, что его портфель покупателя схож с портретом болельщика "Шахтера". И когда мы подписываем с ним контракт, то мы обязательно смотрим на то, чтобы наше видение и ценности компании совпадали. И тогда эта компания пытается выстроить какие-то лояльные взаимоотношения с нашей аудиторией.

А мы всегда отдаем приоритет компаниям, которые работают в B2C (business-to-client) сегменте. Потому что так же и мы, как футбольный клуб, можем достичь лояльности среди аудитории бренда, чтобы они стали болельщиками "Шахтера".

- В свое время я обращал внимание, что в Бельгии и Португалии часто можно было заметить на формах команд по несколько спонсоров. Титульный - на груди, а остальные - на шортах, рукавах, на спине и т.д. Почему, по вашему мнению, в Украине нет такой практики? У нас недостаточно компаний, которым это было бы интересно?

- На самом деле, если посмотреть на регламент УПЛ, то там количество возможностей разместить логотип на форме очень большое. Да, вы правы, что проблема в том, что не все компании идут туда. Потому что они, в какой-то степени, не видят эффективности вложенных средств. Они смотрят, куда им лучше вложиться: в прямую рекламу на телевидении или в баннер на улице. Или же в футбол. Как только мы придем к тому, что миллионы людей будут ходить на стадион, миллионы людей будут смотреть футбол по телевидению, так сразу придут спонсоры.

С другой стороны, есть история, когда размещают много логотипов на футболках. Мы точно не пойдем по этому пути. Для нас это будет кладбище логотипов. Мы не собираемся делать из нашей формы новогоднюю елку. Мои коллеги, в частности, Юрий Свиридов и его департамент, за этим очень пристально следят. Мы не придем к тому, чтобы наша форма напоминала кладбище логотипов, ведь бережно относимся к нашему бренду и нашей форме.

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- В конце концов, это момент эстетики, правда?

- Конечно. Лучше продать что-то немного, но дорого, чем много и дешево, - пояснил Кириленко.