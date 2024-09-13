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Французский легионер сможет помочь Руху в матче с Ворсклой
Еще двое украинцев набирают форму после травмы
Фото: ФК Рух
В общей группе после серьезных травм уже тренируются игроки "Руха" Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен, сообщает Sport.ua.
По данным источника, украинцы еще не помогут "Руху" в очередном поединке 6 тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 15 сентября, а французский легионер имеет все шансы попасть в заявку на матч с полтавчанами.
Сейчас лазарет львовян – пустой.
Матч 6-го тура "Ворскла" - "Рух" состоится 15 сентября и начнется в 13:00.
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