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Французский легионер сможет помочь Руху в матче с Ворсклой

Премьер-лига

Еще двое украинцев набирают форму после травмы

Французский легионер сможет помочь Руху в матче с Ворсклой

Фото: ФК Рух

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В общей группе после серьезных травм уже тренируются игроки "Руха" Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен, сообщает Sport.ua.

По данным источника, украинцы еще не помогут "Руху" в очередном поединке 6 тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 15 сентября, а французский легионер имеет все шансы попасть в заявку на матч с полтавчанами.

Сейчас лазарет львовян – пустой.

Матч 6-го тура "Ворскла" - "Рух" состоится 15 сентября и начнется в 13:00.

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Рух (Львов) Юрий Климчук Марко Сапуга Фредди Плюман
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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