Игрок Динамо отдан в аренду команде из израильской лиги

Иерусалимский "Хапоэль" официально заявил о подписании Самбы Диалло. 21-летний сенегалец, принадлежащий киевскому "Динамо", отправлен в аренду в израильский клуб до окончания сезона 2024/25. Условия договоренности между клубами не сообщаются.

"Я очень рад быть здесь и я очень поражен теплым приемом, который усиливает ощущение того, что это правильное место для меня", – сказал Диалло после подписания. "Я верю, что смогу быстро интегрироваться в эту молодую команду, тренер верит в меня, и я сделаю все возможное, чтобы он и вы были счастливы".

"Вингер, который может играть на различных атакующих позициях, создает, пробивает линии защиты, жонглирует. Самба", - так описан новичок в официальном заявлении клуба.

Диалло присоединился к "Динамо" в 2021-м году, отличился пятью голами в юношеской Лиге Чемпионов, но во взрослой команде не зарекомендовал себя. В сезоне 2023/24 он отыграл за первую команду клуба 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В текущем сезоне не отыграл ни минуты, отсидев пять матчей во всех турнирах на скамье запасных.

"Хапоэль" Иерусалим в сезоне 2023/24 занял седьмое место в израильской лиге. В сезоне 2022/23 он завершил четвёртым. В Еврокубках никогда не выступал.