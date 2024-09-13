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Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб

Премьер-лига

Вингер перебрался в чемпионат Израиля

Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" подтвердило переход 21-летнего полузащитника Самбы Диалло в израильский "Хапоэль" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение рассчитано на один год без права полноценного трансфера.

Диалло присоединился к "Динамо" в 2021-м году, отличился пятью голами в юношеской Лиге Чемпионов, но во взрослой команде не зарекомендовал себя. В сезоне 2023/24 сенегалец отыграл за первую команду клуба 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В текущем сезоне не отыграл ни минуты, отсидев пять матчей во всех турнирах на скамье запасных.

"Хапоэль" Иерусалим в прошлом сезоне занял седьмое место в израильской лиге. В сезоне 2022/23 он завершил четвёртым. В Еврокубках никогда не выступал.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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balamyt (Boston)
13.09.2024 в 14:20
Меня Ребров полностью разочаровал..Пусть он срочно переходит на свой пост Вице президента и оставит пост гл.тренера ..Максимову..Это наш соврем .трененер и сильный мотиватор ,которого понимают и уважают все игроки .При нем все будут действительно грызть землю и бится на поле за результат..Даже Маркевич был бы на. порядок. Реброва..но его не любят Суркисы и Шевченко..Максимов же играл в. Днепре и ДинамоК ..и его уважают в рук . УАФ. за профессионализм и принципиальнось..Так что я за Максимов. Он кризисный тренер которого понимают все игроки
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
13.09.2024 в 14:20
Меня Ребров полностью разочаровал..Пусть он срочно переходит на свой пост Вице президента и оставит пост гл.тренера ..Максимову..Это наш соврем .трененер и сильный мотиватор ,которого понимают и уважают все игроки .При нем все будут действительно грызть землю и бится на поле за результат..Даже Маркевич был бы на. порядок. Реброва..но его не любят Суркисы и Шевченко..Максимов же играл в. Днепре и ДинамоК ..и его уважают в рук . УАФ. за профессионализм и принципиальнось..Так что я за Максимов. Он кризисный тренер которого понимают все игроки
Ответить
0
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