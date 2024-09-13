Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб

"Динамо" подтвердило переход 21-летнего полузащитника Самбы Диалло в израильский "Хапоэль" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение рассчитано на один год без права полноценного трансфера.

Диалло присоединился к "Динамо" в 2021-м году, отличился пятью голами в юношеской Лиге Чемпионов, но во взрослой команде не зарекомендовал себя. В сезоне 2023/24 сенегалец отыграл за первую команду клуба 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В текущем сезоне не отыграл ни минуты, отсидев пять матчей во всех турнирах на скамье запасных.

"Хапоэль" Иерусалим в прошлом сезоне занял седьмое место в израильской лиге. В сезоне 2022/23 он завершил четвёртым. В Еврокубках никогда не выступал.