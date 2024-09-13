Пономарев перед матчем с Ворсклой: У нас три группы футболистов разной степени готовности

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о подготовке к матчу 6-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Шесть игроков "Руха" были в составе молодежной сборной, поэтому мы не могли использовать всех футболистов, чтобы полноценно готовиться к матчу с "Ворсклой". Мы довольны и гордимся тем, что ребята представляют нашу страну на международном уровне. Хочется, чтобы со временем они доросли и до уровня национальной сборной Украины. Но если говорить именно со стороны клуба, то, конечно, непросто готовить игроков после матчей за сборную и фактически у нас есть три группы футболистов разной степени готовности.

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Скорее всего, сборники подойдут к следующему матчу в не совсем оптимальном состоянии. Кто-то из них играл, некоторые игроки не получили игрового времени, поэтому они имеют разный игровой тонус. Впрочем, у нас еще есть несколько дней, чтобы игроки были в форме и набрали оптимальные кондиции. В то же время команда в этот период тренировалась в обычном режиме и готовилась к матчу с "Ворсклой". У полтавчан очень качественный набор игроков, в частности есть несколько хороших легионеров, которые демонстрируют очень серьезный уровень. Мы ожидаем серьезный матч.

Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюман много работали, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе. Они присоединились к общему тренировочному процессу на этой неделе и им нужно время, чтобы набрать игровой тонус, выдерживать интенсивность. Мы рассчитываем на этих ребят, но также понимаем, что не стоит спешить, хотя, конечно, хочется, чтобы эти футболисты как можно скорее смогли играть. Прежде всего мы будем смотреть на состояние игроков и никто не будет форсировать их возвращение на поле. Это наши ключевые футболисты и как только они будут в форме - попадут в заявку. Возможно, это произойдет даже на следующей неделе в матче с "Динамо". Но не следует загадывать наперед - главное, чтобы ребята качественно восстановились. Мы верим в то, что они помогут команде.

Во время паузы на матчи сборных у нас была возможность проверить в тренировочном процессе многих воспитанников Академии. С первой командой работали футболисты "Руха" U-19 и "Руха-2". В общем каждый игрок, который хорошо себя показывает в матчах наших команд и в тренировочном процессе, будет тренироваться с основой и, возможно, получит шанс сыграть за первую команду", - сказал Пономарев.

Матч "Ворскла" - "Рух" состоится 15 сентября и начнется в 13:00.