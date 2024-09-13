Директор Шахтера: Стоит объединиться и выложить Setanta, Megogo или DAZN предложение на 8-12 млн долларов

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал о своем отношении к созданию единого телепула УПЛ ТВ.

- Если отмотать время назад и посмотреть, с чем мы ходили 2-3 года назад, то сейчас мы увидим огромный прогресс. Клубы не инвестируют ни копейки в продакшн и уже даже обсуждается вопрос распределения прибыли. Поэтому в целом то, что было сделано благодаря объединению клубов и работе коллег из УПЛ, демонстрирует, что прогресс очевиден.

В этом году к нам присоединились "Динамо" и "Заря". Ясно, что не в таком же формате, как и все остальные, но первый шаг сделан. Надеюсь, будет сделан и второй.

Если погрузиться дальше, то вопрос в другом: сколько мы физически зарабатываем с телевидения?

Потому что сейчас доходы генерируются благодаря спонсорам. Это больше спонсорская модель, чем телевизионная. Здесь нам надо обсуждать как нам сделать так, чтобы мы зарабатывали с телевидения.

По моему мнению, стоит попробовать сделать такой шаг, когда мы все объединимся не только в рамках каналов УПЛ ТВ, а когда все 16 клубов объединятся и выложат на стол таким компаниями, как Setanta, Megogo или какому-то новому игроку, например, DAZN, предложение на 8-10-12 миллионов долларов. То, как это делается во всех цивилизованных странах. И это уже будут реально телевизионные деньги.

К этому добавятся еще и спонсорские проявления и тогда будет фурор. Следовательно, в течение этого сезона, когда мы объединились вокруг УПЛ ТВ, посмотрим и, возможно, придем к решению, какой шаг сделать следующим, чтобы увеличить доход именно от телевидения.

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- Есть ли у вас замечания к этому проекту?

- Вообще не имею. Прошлый сезон мы прошли и у нас бывали эмоциональные дискуссии внутри клубов на наших еженедельных встречах. Но раньше этого всего вообще не было. А теперь, благодаря этим дискуссиям, мы приходим к решениям, от которых выигрывают все клубы. Поэтому, я бы просто пожелал, чтобы все так же двигались в каком-то конструктивном русле. Убежден, что у украинского футбола и УПЛ положительное будущее где-то через один сезон, максимум, два.

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- Финансово для клуба УПЛ ТВ выгоднее, чем телепул во времена телеканалов Футбол?

- Да, конечно. Справедливости ради стоит отметить, что раньше же клубы вообще ничего не тратили на продакшн. Телеканал Футбол приходил к клубам, договаривался о сумме, которую он платит, и дальше занимался продакшном. К сожалению, сейчас мы живем не в такие времена.

Но, как я сказал выше, если нам удастся в течение этого сезона договориться между всеми клубами и выставить наши телевизионные права на тендер, где есть крупные игроки, то мы получим такую же возможность, как была раньше. Они заплатят деньги и это будет чистое распределение средств от телевидения. Но, опять же, есть сторонники и других моделей, поэтому это все будет обсуждаться между клубами, - сказал Кириленко.