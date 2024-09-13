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Фридман: Максимов обиделся? Тогда Днепр-1 обиделся из-за ничьей с Минаем или поражения Руху

Премьер-лига

Директор днепрян отреагировал на слова экс-тренера команды

Фридман: Максимов обиделся? Тогда Днепр-1 обиделся из-за ничьей с Минаем или поражения Руху

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил на заявление бывшего главного тренера днепрян Юрия Максимова об обиде из-за отсутствия трансферов зимой 2024 года.

– Юрий Максимов недавно давал интервью, в котором упомянул и вас. Он отметил, что имеет определенную обиду из-за отсутствия трансферов зимой.

- Что значит обиделся? Мы не могли себе тогда этого позволить. Могу тогда сказать, что клуб обиделся на Максимова из-за ничьей с "Минаем" или поражения "Руху". Русол предлагал тогда Максимову несколько кандидатов, всех имен не вспомню, но тот же Петряк на тот момент не имел игровой практики определенное время, другие не устраивали Максимова по каким-то другим причинам.

Мы взяли достаточно дорогого Очеретько, больше мы не могли себе никого позволить. Команда была полностью укомплектована. Почему было столько травм, я ответить не могу. Многие говорят, что Максимов на пляже, где песок, грузил так игроков, что они не смогли вернуться в сезон. Но он тренер, я не могу ему сказать, что он что-то не так делает. Определенные претензии были, но не обиды, - сказал Фридман.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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