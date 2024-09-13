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Шахтер – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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shakhtar.com
14-го сентября состоятся три матча шестого тура УПЛ 2024/25. В одном из них будет играть действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер", который будет пытаться улучшить свое турнирное положение. Во Львове они будут принимать местные "Карпаты".
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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