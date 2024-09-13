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УПЛ возвращается после перерыва. Стартовые составы команд на матч Оболонь - Александрия

Премьер-лига

Стартовые составы команд

УПЛ возвращается после перерыва. Стартовые составы команд на матч Оболонь - Александрия

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 сентября, в стартовом матче 6-го тура УПЛ сыграют "Оболонь" и "Александрия".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав Оболони: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Слободян, Суханов, Мединский, Тарануха

Запасные: Рыбка, Марченко, Кичак, Бычек, Близниченко, Груша, Курко, Лях, Мороз, Осман, Теслюк

Стартовый состав Александрии: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Шулянский, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра, Шостак

Запасные: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мишнев, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Козак, Погорелый

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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