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УПЛ возвращается после перерыва. Стартовые составы команд на матч Оболонь - Александрия
Стартовые составы команд
fco.com.ua
Сегодня, 13 сентября, в стартовом матче 6-го тура УПЛ сыграют "Оболонь" и "Александрия".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав Оболони: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Слободян, Суханов, Мединский, Тарануха
Запасные: Рыбка, Марченко, Кичак, Бычек, Близниченко, Груша, Курко, Лях, Мороз, Осман, Теслюк
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Шулянский, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра, Шостак
Запасные: Шевченко, Макаренко, Костышин, Мишнев, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Козак, Погорелый
Напомним, что UA-Футбол проведет
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