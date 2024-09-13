Фридман - о долгах Днепра-1: С Ледневым и Третьяковым рассчитались их новые клубы

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил, что некоторые экс-игроки команды уже не имеют претензий к клубу, так как долги им вернули новые работодатели.

"Леднев ушел бесплатно на взаимовыгодных условиях, "Полесье" вернуло ему наши долги. Третьякова пытались устроить так же, потому что "Днепр-1" летом 2023 года вместе за Леднева и Третьякова отдал больше 1 миллиона долларов. С ними рассчитались полностью по долгам их новые клубы. О "Полесье" знаю точно, думаю, что и "Колос" тоже.

Но есть и игроки, которым мы до сих пор что-то должны. Например, мы надеялись на продажу Гаджиева: и "Полесье", и "Динамо" давали около 500 тысяч долларов, велись основательные переговоры между клубами и агентами, но местопребывание Рамика пока неизвестно, как неизвестно, сможем ли его трудоустроить.

Русол писал мне еще в июле, что планирует за счет трансфера Гаджиева решить вопрос по задолженности: со Сватком, Гуцуляком, Филипповым, Танчиком и другими, там не столь крупные суммы. Но, к сожалению, до этого времени трансфера не произошло", – сказал Фридман.