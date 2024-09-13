Шищенко: Какой футбол будет показывать команда – ни один тренер, наверное, не скажет

Новый главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко ответил на вопрос, какой футбол он собирается прививать своей команде.

– Какой футбол вы хотите привить "Оболони"?

– Это такой вопрос… Потому что можно говорить: "Атакующий футбол, контроль мяча" и так далее. Будут принципы, будут требования, которые я хочу видеть. Где-то будем и подстраиваться под соперника.

Мы можем планировать все что угодно, но игра уже будет вносить коррективы, к которым нужно быть готовым. Поэтому какой футбол будет – ни один тренер, наверное, не скажет, потому что каждая игра – все по-разному.

– Я почему спрашиваю – потому что президент "Оболони" Александр Слободян в свежем интервью сказал следующее, почему вас выбрали перед другими кандидатами: "Нам нравится желание Шищенко поставить интересную комбинационную игру, которая и мне симпатична. С детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что приносит результат". Придется ли этим ожиданиям отвечать?

– Это так и есть, но я так осторожно отношусь к этому, потому что разные соперники. Будет ли у нас возможность играть в такой футбол с "Шахтером" или "Динамо"? Будет ли соперник нам где-то позволять играть в той манере игры, которую мы хотим видеть?

Мне тоже нравится комбинационный, атакующий футбол, но только игра покажет, в какой футбол мы будем играть. Самое главное – чтобы мы не меняли свои принципы игры и были очень сбалансированы в атаке, в обороне, в переходах. Потому это очень важно в комплексе.

– Вы уже несколько раз сказали о принципах игры. Познакомьте нас с вашими принципами.

– Это как мы будем обороняться, как будем атаковать, как будем переходить из атаки в оборону и наоборот, как будем играть в прессинге, как будем действовать, если против нас играют в высокий прессинг.

Поэтому это такая комплексная работа, на которую уходит очень много времени. Но времени совсем нет, поэтому потихоньку мы это делаем, знакомим ребят.