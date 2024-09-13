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С подозрением на перелом носа. Оболонь потеряла основного форварда на старте матча с Александрией

Премьер-лига
Обновлено

Очень неприятная травма у Ростислава Таранухи

С подозрением на перелом носа. Оболонь потеряла основного форварда на старте матча с Александрией

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6- тур УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором играют "Оболонь" и "Александрия".

И поединок начался очень неудачно для "пивоваров". Уже на 12-й минуте в столкновении с Беззерой получил травму основной форвард "Оболони" Ростислав Тарануха.

Нападающий в столкновении с бразильцем, уже падая, сильно разбил нос и был заменен с подозрением на перелом. Вместо него вышел Денис Теслюк.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

С подозрением на перелом носа. Оболонь потеряла основного форварда на старте матча с Александрией - изображение 1
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