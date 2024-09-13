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Приходько: Перед игрой хотел у друзей из Кривбасса узнать какие-то секреты, но они не рассказывают
Левый Берег готовится к матчу с Кривбассом
fclb.com.ua
22-летний полузащитник "Левого Берега" Клим Приходько рассказал о победе над "Вересом" (3:1) в 4-м туре УПЛ, а также поделился ожиданиями от матча с "Кривбассом".
- Клим, как настроение вообще после дебютного гола за "Левый Берег"?
- Все хорошо, готовимся к следующей игре. Уже не вспоминаю об этом голе, ведь впереди еще очень много работы. Двигаемся от матча к матчу.
- Как считаете, на какие положительные стороны команды указал матч с "Вересом": победа на выезде да еще и камбэк?
- Не задумывался над этим вопросом. Важно, что нам удалось продемонстрировать характер. Безусловно, без везения никуда, но главное, что команда не опустила руки и перевернула все с ног на голову. У "Левого Берега" есть характер и это очень важно.
- Как лично вы провели выходные, которые были вызваны матчами сборных?
- Отдыхал дома, пил чай и наслаждался свободными днями. Однако, о спортивном режиме не забывал.
- Именно в "Кривбассе" провел лучшие годы ваш отец и вы родились в Кривом Роге. Вы также играли в этом клубе. На матч с Кривбассом у вас особые настройки?
- Безусловно, хочется проявить себя с наилучшей стороны и доказать, что я достоин играть на самом высоком уровне. Давно не видел отца, поэтому хочу с ним встретиться наконец-то. Если забью, то пока не знаю, буду ли праздновать.
- Расскажите об атмосфере в коллективе. С коммуникацией у вас нет проблем?
- В Левом Берегу хорошая атмосфера внутри коллектива. С коммуникацией нет проблем. Все ребята веселые и искренние. Есть с кем хорошо провести время.
- Импонирует ли вам стиль игры тренерского штаба "Левого Берега"?
- Мне нравится тот футбол, в который мы играем. В "Левом Берегу" квалифицированный тренерский штаб. Беговой работы много, а я больше люблю работать с мячом. Однако, главное, чтобы это приносило результат.
- Вы хорошо знаете криворожскую команду и знаете все ее слабые и сильные стороны. Поможет ли это в подготовке к матчу?
- Пока не могу об этом говорить. Думаю, что мы все увидим на футбольном поле.
- С кем-то из криворожской команды общаетесь?
- У меня в "Кривбассе" много друзей, с которыми почти ежедневно общаемся. Однако, мы все профессионалы и на футбольном поле дружбы точно не будет. Перед игрой хотел у них узнать какие-то секреты, но они не рассказывают (смеется).
- Какой ключ к победе над прошлогодним бронзовым призером чемпионата Украины?
- Залог успеха в дисциплине и самоотдаче. Думаю, для нас это будет сложная игра, ведь Кривбасс один из лидеров в украинском футболе. Надо будет выкладываться на 120%. Нужно настраиваться к любому развитию событий, но главное верить в собственные силы.
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