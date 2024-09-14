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Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В Одессе в матче шестого тура УПЛ местный "Черноморец" будет принимать "Ингулец". Обе команды имеют по три зачетных пункта, поэтому важность результата сложно переоценить.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Одесситы дома будут пытаться прервать свою серию из трех поражений подряд. Матч против "Ингульца" – хорошая возможность для этого, ведь петровцы тоже находятся не в лучшей форме. В прошлом туре "Ингулец" уступил "Руху" - 0:5.

Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Шестой тур. Премьер-лига

14.09.2024. 13:00. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" - "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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